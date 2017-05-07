В Украине предложили запретить въезд пропагандистам РФ, незаконно посещавшим ОРДЛО

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко предложила ввести запрет на въезд в Украину журналистам, которые ездили на временно оккупированные территории Донбасса. Об этом она написала в Facebook.

«Поддерживаю и разделяю позицию ГПС, также высказанную коллегой (не родственником) Антоном Геращенко, о запрете на въезд в Украину тех журналистов, которые незаконно посетили оккупированный Крым. Да и никакие это не журналисты, а пропагандисты. А о том, как все "плохо" на Евровидении - они из-за поребрика напишут. Так что нечего тут у нас шастать», - отметила Геращенко.

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«Но также считаю, что запрет на въезд в Украину должен быть введен и против тех пропагандистов, которые незаконно, не через КПВВ, а через неконтролируемые участки украинско-российской границы заезжали на оккупированный Донбасс».

Она призвала граждан помочь Госпогранслужбе составить такие списки.

«Поэтому всем, кто отследил на оккупированном Донбассе всевозможных российских пропагандистов, - просьба информировать об этом наши спецслужбы. А те примут правильное решение, согласно украинским законам», - написала Геращенко.

Как сообщалось, 6 мая в Украину не пустили аккредитованного на «Евровидение» фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова.

Сегодня пограничники не пропустили в Украину двух журналисток из России, которые ехали в Киев на международный песенный конкурс «Евровидение», из-за посещения ими оккупированного Крыма.