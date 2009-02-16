На Прикарпатье началась операция «Первоцвет-2009»

На Прикарпатье началась ежегодная операция «Первоцвет-2009». Государственная экологическая инспекция в Ивано-Франковской области совместно с областным управлением лесного и охотничьего хозяйства и Управлением МВД в области начали ежегодную пятимесячную операцию "Первоцвет-2009" по усилению государственного контроля за сохранностью редких растений.

Как сообщили УНИАН в областной экологической инспекции, созданы совместные оперативные группы, которые будут проводить рейдовые проверки в местах сбора, сбыта декоративных растений и на путях их перевозки.

Государственная экологическая инспекция в области предупреждает, что, “покупая хрупкие первоцветы, вы способствуете преступному промыслу”. Закон будет оберегать природу тогда, когда каждый человек будет уважать каждое растение, занесенное в Красную книгу Украины, отмечается в обращении к жителям края.

Справка УНИАН. На территории Прикарпатья из раннецветущих дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу Украины, растут: подснежник белоснежный (обычный), белоцвет весенний, шафран (крокус) Эйфели, лук медвежий (черемша), рябчик шахматный (большой).