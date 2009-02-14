До понедельника все котельные Херсона будут отключены от газа

До понедельника, 16 февраля, все котельные Херсона будут отключены от газа.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель правления ОАО «Херсонгаз» Альберт ЗАНГИЕВ.

«Отключение тепловых предприятий Херсона, начатое вчера, продолжится, и в понедельник мы в этом вопросе поставим точку. Все теплогенерирующие предприятия областного центра, не имеющие договоров на поставку газа и, соответственно, лимитов на его потребление, будут отключены» - подчеркнул А.ЗАНГИЕВ. По его информации по состоянию на 15.00 13 февраля ни одно предприятие Херсона таких договоров и лимитов не имеет.

Также он сообщил, что транзитный газовый оператор «Харьковтрансгаз» уже понизил давление газа, подаваемого на Херсон.

Как сообщалось, 12 февраля ОАО «Херсонгаз» начало отключать тепрогенерирующие предприятия в Херсоне.