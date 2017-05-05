Экс-замглавы Одесской ОГА будут судить за причастность к избиению людей в феврале 2014 года

Прокуратура Одесской области завершила расследование в отношении бывшего первого заместителя главы Одесской областной государственной администрации Алексадра Орлова, подозреваемого в причастности к избиению людей в феврале 2014 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области со ссылкой на прокурора региона Олега Жученко, сегодня прокуратура направила обвинительный акт в отношении бывшего чиновника в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

«Следователи прокуратуры региона завершили досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации, причастного к организации массовых беспорядков, организации избиения участников мирной акции и журналистов (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины) 19 февраля 2014 вблизи ОГА», -говорится в сообщении.

По данным следствия, Орлов подозревается в сговоре с другими лицами с целью запугивания и подавления мирной акции протеста проевропейски настроенных граждан. В частности, в организации доставки к административному зданию облгосадминистрации около 200 так называемых «титушек».

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В пресс-службе напомнили, что разгон мирной акции осуществлялся силами почти 200 привлеченных мужчин, экипированных в защитную амуницию и вооруженных битами, палками и металлическими прутьями. Лица нападавшие скрывали под шапками-масками и шлемами.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября следователи прокуратуры Одесской области сообщили Орлову о подозрении в организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294 УК Украины). Решение о помещении Орлова в СИЗО принял Приморский райсуд Одессы 23 сентября, также определив сумму залога в 8 млн грн.

29 сентября Орлов вышел на свободу под залог. В тот же день прокуратура предъявила ему новое подозрение по ст. 340 УК Украины (незаконное препятствование проведению митинга, с применением физического насилия).

3 октября Апелляционный суд Одесской области отказался изменить меру пресечения Орлову по первому подозрению, объявленному 22 сентября.

7 октября Приморский районный суд Одессы перенес заседание по избранию ему меры пресечения. Причина - неявка основного свидетеля, на чем настаивал Орлов.

17 октября суд в Одессе отказался ужесточить меру пресечения Орлову.

Справка УНИАН. 19 февраля 2014 года в Одессе журналистов, которые снимали небольшой пикет активистов Евромайдана у здания облгосадминистрации, избили вооруженные дубинками люди. В результате нападения пострадали несколько десятков активистов и журналистов, несколько съемочных групп лишились техники, которую разбили или отобрали. После избиения молодчики с дубинками уехали на пяти маршрутных такси с номерами одного из городских маршрутов. Перед уходом злоумышленники разбили несколько припаркованных мотоциклов.