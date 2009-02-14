Украина готовит заявку в Глобальный фонд борьбы со СПИДом

Украина готовит национальную заявку в Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на получение гранта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, сегодня в столице состоялось первое заседание рабочей группы при Минсемьи по вопросам подготовки национальной заявки в Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. В заседании рабочей группы приняли участие заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Татьяна КОНДРАТЮК, директор Государственной социальной службы для семьи, детей и молодежи Наталия ЛУКЬЯНОВА, представители других государственных учреждений и общественных организаций.

Члены рабочей группы обсудили приоритеты и проект концепции заявки в Глобальный фонд на получение поддержки в борьбе с ВИЧ/СПИДом на 2009 год (9-й раунд).

В частности, участники совещания были проинформированы, что должностные лица Глобального фонда, которые отвечают за направление сотрудничества с Украиной, на будущей неделе планируют посетить нашу страну и обсудить дальнейшее сотрудничество в преодолении ВИЧ/СПИД и туберкулеза с представителями правительства и руководителями профильных неправительственных организаций.

Директор Государственной социальной службы для семьи, детей и молодежи Н.ЛУКЬЯНОВА, представляя проект концепции заявки в Глобальный фонд, пригласила присутствующих на заседании представителей правительственных и общественных организаций активно приобщиться к разработке документа, чтобы уже на будущей неделе предложить его на утверждение Национальному совету по вопросам противодействия ВИЧ/СПИДу в Украине.

Директор Государственной социальной службы для семьи, детей и молодежи отметила, что проект Концепции заявки учитывает направления деятельности в соответствии с целевыми группами риска.

Во время обсуждения концепции представители неправительственных организаций, которые работают в сфере противодействия распространению СПИДа, сообщили, что вследствие мирового финансового кризиса бюджет Глобального фонда сформирован лишь на треть от запланированного объема. По их словам, одновременно многие страны, которые раньше не планировали привлекать к борьбе со СПИДом ресурсы Фонда, сегодня готовят национальные заявки, поэтому Украина должна быть готова к жесткой конкуренции.