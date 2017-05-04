Сегодня во всем мире отмечается День "Звездных войн" (видео)

В этот день люди переодеваются в костюмы своих любимых героев, слушают саундтреки и пересматривают любимые эпизоды.

С 1970-х и до сегодняшнего дня количество почитателей фильмов только увеличивается.

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