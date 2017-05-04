Сегодня во всем мире отмечается День "Звездных войн" (видео)
15:12, 04 мая 2017Общество
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День "Звёздных войн" (иначе - День Люка Скайуокера) фанаты культовой фантастической саги отмечают 4 мая.
Фанаты "Звездных войн" отмечают день киносаги / Скриншот УНИАН
В этот день люди переодеваются в костюмы своих любимых героев, слушают саундтреки и пересматривают любимые эпизоды.
С 1970-х и до сегодняшнего дня количество почитателей фильмов только увеличивается.
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Предлагаем вспомнить самые яркие кадры "Звездных войн" и узнать, в каком эпизоде больше всего спецэффектов и почему "Тысячелетний Сокол" - это гамбургер с оливками.
Сегодня во всем мире отмечается День "Звездных войн"
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