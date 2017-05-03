Председатель Одесской ОГА Степанов: "2 мая в Одессе прошло спокойно, ситуация под контролем круглосуточно"

2 мая в Одессе прошло спокойно и без значительных инцидентов. Вместе с тем, одесские правоохранители будут работать в усиленном режиме до 17 мая. Об этом на своей странице в Facebook написал Председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

«В Одессе все спокойно. Большое спасибо правоохранителям. Сработали слаженно, четко и продолжают дежурить в усиленном режиме. За мелкое хулиганство задержаны 14 человек. Получили также несколько сообщений о заминировании на Куликовом поле. Впрочем, серьезных ситуаций не возникало. Ситуация под контролем круглосуточно», - отметил Степанов.

Председатель Одесской ОГА 2 мая начиная с 8:00 утра лично контролировал меры безопасности в городе, посещая в течение дня места массовых мероприятий, которые проходили в Одессе - на Куликовом поле, возле Мемориала погибшим активистам Майдана и т.д.

«Сил у нас достаточно, чтобы прекратить провокации, чтобы люди не боялись выходить на улицу. Между ОГА и правоохранительными органами есть четкое понимание и взаимодействие. Мы готовились к этим дням заранее. Я хорошо понимаю, что несу ответственность за все, что происходит в Одессе и области, в частности, за порядок в городе. Я гарантировал людям безопасность, поэтому безопасность в Одессе есть и будет. Уверен, что главное - не допускать трагедий», - отметил Степанов.

Также Степанов поблагодарил одесситов и гостей города за мудрость, выдержку и толерантность, отметив, что любые расшатывания ситуации в городе сразу же будут пресечены.

Как сообщали СМИ, на майские праздники в Одессе планировались провокации со стороны российских спецслужб и пророссийских активистов. 25 апреля во время отчета о 100 днях своей работы Председатель Одесской ОГА Максим Степанов заявил, что гарантирует безопасность 2 и 9 мая всем жителям и гостям Одессы. «Я точно знаю, что реакция правоохранительных органов в рамках закона будет жесткой. Многие говорят о воозможных провокациях. Я вам четко могу сказать, что мы можем обеспечить порядок и безопасность граждан», - заявил Степанов.