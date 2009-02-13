Неизвестный ограбил банк в Европарламенте

Неизвестный ограбил банк в помещении Европарламента в Брюсселе.

Об этом сегодня сообщило интернет-издание “EUobserver”.

По данным издания, около 16.00 по местному времени неизвестный, который, как утверждают очевидцы, был в парике и с макияжем, вошел в отделение банка и, показав предмет, похожий на пистолет, начал требовать денег.

“Персонал испугался и отдал ему наличность, что была во вставном ящичке кассы, после чего злоумышленник исчез”, – сообщил изданию пресс-секретарь Президента Европарламента Жом ДУК. При этом никто не пострадал, прибавил представитель Европарламента.

Сумку, которую нападавший использовал при ограблении, быстро обнаружили, однако самого преступника пока найти не удалось.

Ограбление произошло в том помещении Европарламента, где расположен кабинет его Президента и проходят встречи ВИП-гостей.

Также пока неизвестно, использовал грабитель настоящий пистолет, или игрушечный.

При этом пресс-секретарь Президента Европарламента отметил, что гарантировать безопасность на 100% в этом помещении невозможно, кроме того, Европарламент должен оставаться доступным для граждан ЕС.