Мэр Одессы приостановил действие решения о возвращении улицам советских названий

Мэр Одессы Геннадий Труханов приостановил действие решения городского совета о возвращении прежних названий декоммунизированным улицам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, соответствующее распоряжение городской голова подписал сегодня, 29 апреля.

«Одесский городской голова Геннадий Труханов своим распоряжением приостановил действие решения сессии Одесского городского совета от 26 апреля 2017 года «О наименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов и других географических объектов, расположенных на территории города Одессы», - сообщили в мэрии.

Отмечается, что данный вопрос будет вынесен на повторное рассмотрение сессии горсовета после проведения процедуры общественного обсуждения соответствующего проекта решения.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля горсовет Одессы вернул названия советской эпохи ряду улиц, измененных в рамках декоммунизации. Речь шла об улицах, которые были переименованы по распоряжению бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

27 апреля в связи с решением горсовета прокуратура Одесской области начала уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

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Вчера, 28 апреля, суд признал недействительным решение горсовета о переименовании ряда улиц.

Справка УНИАН. В мае 2016 года тогдашний глава Одесской ОГА Саакашвили подписал распоряжение о переименовании ряда улиц Одессы в рамках закона о декоммунизации. Некоторые новые наименования вызвали протест у части горожан. Вскоре мэрия приняла решение дополнительно переименовать еще ряд объектов.

Также в октябре прошлого года Одесский облсовет обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой отменить переименование улиц в Одессе, утвержденное облгосадминистрацией.

16 декабря в Одессе перед слушаниями о переименовании улиц произошло столкновение активистов с полицией, был применен слезоточивый газ. Во время слушаний более 90 человек подтвердили варианты переименования улиц, предложенные Саакашвили. Вместе с тем мэрия назвала недействительными решения этих слушаний.