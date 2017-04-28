Во Львове почтили 70-ю годовщину трагических событий операции "Висла"

Во Львове сегодня почтили 70-ю годовщину трагических событий операции "Висла" – принудительной депортации около 150 тысяч украинцев Лемковщины, Холмщины, Надсянья, Подляшья.

Как передает корреспондент УНИАН, руководство области и города, народные депутаты Украины, представители общественных организаций и горожане, всего более 200 человек, возложили цветы у камня на месте установки будущего памятника Жертвам депортаций украинцев в ХХ веке, который установлен на ул. Мушака во Львове.

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Представители духовенства отслужили панихиду по жертвам депортаций.

В Национальном академическом театре оперы и балета им. Соломии Крушельницкой состоялась церемония, приуроченная к 70-й годовщине депортации украинцев с родных земель.

После завершения церемонии от здания театра отправилось торжественное шествие к памятнику Тарасу Шевченко, где началась акция «Свеча памяти».

Горожане установят на площади в центре города зажженные лампадки и почтят жертв депортации минутой молчания.

Завершатся мероприятия в Львове общей молитвой участников акции.

28 апреля 1947 года началась операция польского коммунистического режима против этнических украинцев. Операция "Висла" заключалась в насильственной депортации более 150 тысяч украинцев из Лемковщины, Надсянья, Подляшья и Холмщины.