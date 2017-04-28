Апелляционный суд оставил экс-генконсулу Грузии в Одессе меру пресечения в виде залога

Апелляционный суд города Киева сегодня оставил без изменений решение первой инстанции об избрании экс-генеральному консулу Грузии в Одессе Теймуразу Нишнианидзе меры пресечения в виде залога в размере 792 тыс. грн сроком до 9 мая включительно.

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Как сообщили в пресс-службе суда, сторона защиты подала апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева от 6 апреля. Определением этого суда было отказано государственному обвинению в аресте Нишнианидзе и применена в отношении него мера пресечения в виде залога в размере 792 тыс. грн сроком до 9 мая включительно.

Сегодня Апелляционный суд оставил без изменений определение Печерского райсуда Киева, таким образом не удовлетворив жалобу защиты.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура Украины сообщила бывшему генконсулу Грузии в Одессе Нишнианидзе о подозрении в завладении государственными средствами в особо крупных размерах и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Досудебным расследованием установлено, что Нишнианидзе, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 по ноябрь 2013 годы предоставил в налоговый орган документы на возмещение свыше 17 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах, которые расположены на территории Киева и Одессы, что соответственно дает основание возврата им, как иностранцам, налога на добавленную стоимость.

По данным ГПУ, суммарная цена «приобретенных» работниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн грн, или свыше 12 млн долл. по соответствующему курсу на то время. Непосредственно себе Нишнианидзе заявил и получил к возмещению НДС в размере более 4 млн грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем были сняты им наличными в банковских терминалах г. Одессы и г. Киева на собственные цели. При этом часть НДС в размере почти 1 млн грн Нишнианидзе Т.Т. возмещено за совершение покупок в периоды, в которые тот не находился на территории Украины и физически приобретать никакие товары не мог.

Напомним, Нишнианидзе был генеральным консулом Грузии в Одессе в 2011-2013 годах.