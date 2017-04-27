"Не ври себе, чувак": представитель Украины на Евровидении-2017 рассказал о напутствиях от звезд перед конкурсом

Лидер группы O.Torvald Евгений Галич, которая представит Украину на Евровидении-2017, рассказал, что музыканты были не готовы к внезапно обрушившейся славе.

"Ну его нафиг",— эта фраза была первой, пронесшейся в голове полтавского музыканта Галича, когда стало понятно, что он и его рок-группа O.Torvald представят Украину на главном песенном конкурсе континента Евровидение-2017, говорится в статье "Нового времени".

"Мы заходили на сцену обычными парнями, а спускались знаменитыми",— вспоминает певец. Также он рассказал, зачем им, рокерам, нужен был конкурс.

"Это 43 страны, зрители которых будут прикованы к экранам телевизоров,— объясняет музыкант.— Не буду скрывать: пользуясь моментом, мы строим план действий после Евровидения для того, чтобы выйти на новый уровень".

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Галичу часто звонит сама Джамала, одна из главных звезд Украины и победительница прошлогоднего Евровидения. "Она меня пугает каждый день,— улыбается Галич.— Звонит вчера: "Жека, будет очень сложно, куча репетиций, многие люди теряли голос".

Артист пересказывает напутствия перед выступлением и от других украинских звезд. К примеру, Андрей Хлывнюк, лидер группы "Бумбокс", был краток. "Не ври себе, чувак, не обманывай себя, не зазвездись и держи удар",— цитирует коллегу музыкант. А звезда украинского рока Святослав Вакарчук дал совет "подтянуть английский" и "думать, что говоришь в интервью".

Как сообщал УНИАН, Украину на "Евровидении-2017" будет представлять группа O.Torvald с песней Time.

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