В Киеве 26 апреля из-за Евровидения почти на месяц перекроют Крещатик (схема)

В полночь 26 апреля включительно до 18 мая Крещатик в Киеве перекроют от улицы Богдана Хмельницкого до Прорезной в связи с проведением песенного конкурса Евровидение. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников, как передает "Тиждень.uа".

«Перекрытие Крещатика состоится завтра в полночь. От сегмента ул. Б .Хмельницкого и ул. Прорезной будет основная локация Еврогородка. Это главная локация, где вы сможете и услышать, и увидеть, и попеть, и потанцевать», – сказал он.

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Также заместитель председателя КГГА добавил, что для того, чтобы попасть на территорию Еврогородка, нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

«Конечно, для того, чтобы попасть на любую локацию, нужно будет иметь с собой документ, удостоверяющий личность. Система построена в режиме аэропортовой безопасности, поэтому естественно, что правоохранительные органы имеют право, согласно закону Украины, требовать удостоверения личности для того, чтобы установить ее персону», – отметил Резников.

Напомним, полуфиналы Евровидения-2017 пройдут 9 и 11 мая, финал - 13 мая. Украину представит группа O. Torvald с песней Time, он выступит в финале под номером 22.