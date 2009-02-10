Погода на завтра: мороз возвращается

Завтра в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, днем до 6° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 11 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью в восточных областях и в Закарпатье, днем в западной части осадки в виде дождя и мокрого снега; на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге до 6° тепла; днем 1-6° тепла, в южной части 5-10° тепла; в Карпатах на протяжении суток 2-7° мороза.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-3° мороза, днем 1-6° тепла.

В столице 11 февраля также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.