В Одессе застройщика оштрафовали на 3 миллиона за незаконную надстройку на памятнике архитектуры

Исторический центр Одессы / Ілюстрация ua-travelling.com

В Одессе Государственная архитектурно-строительная инспекция оштрафовала застройщика на 3 миллиона гривень за незаконную постройку в историческом центре города. Как сообщили УНИАН в прокуратуре Одесской области, при вмешательстве прокуратуры на прошлой неделе штраф наложили за нарушения в сфере градостроительной деятельности.

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Одесская местная прокуратура № 3 (Приморский район) осуществляет процессуальное руководство в уголовном деле по ч. 2 ст. 298 УК Украины (умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия). Установлено, что частное предприятие без разрешительных документов провело строительные работы в историческом центре Одессы по ул. Тираспольской, а именно – надстроило мансардный этаж на здании-памятнике архитектуры.

Также установлены нарушения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности.

«В связи с этим, застройщику внесено предписание об устранении выявленных нарушений и наложеннии штрафных санкции в размере 3 млн грн», - сообщили в надзорном ведомстве.