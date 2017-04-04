В центре Киева на месте строительного котлована появилось озеро

Пруд с камышом, дикими утками и даже лебедями возник за забором строительной площадки на улице Антоновича в центре столицы. Там 6 лет назад должна была появится 30-этажка с ТРЦ, квартирами и офисами, но застройщик не учел, что под землей течет река Лыбидь, говорится в сюжете ТСН.

Озеро в народе уже назвали "Котлован". Оно занимает 4 га земли – 100 метров длиной. Глубина водоема 6 метров. "Начиная с Киевской Руси данная местность относилась к пойме реки Лыбидь. На ней ничего не строили. Каждой весной во время половодья оно затапливалось. Там были болота, непригодная для строительства местность", - утверждает исследователь киевских рек Кирилл Степанец.

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Больше сотни лет на территории располагался трамвайный парк. В 2005 году депо перенесли, а землю выкупил частный инвестор. "Наполненный водой котлован – это лучшая иллюстрация того, что в этом месте строить нежелательно", - комментирует архитектор Георгий Духовичный. По его мнению, зарываться глубоко в землю в центре Киева крайне опасно – и это главная ошибка застройщика. Грунтовые воды все равно найдут выход и будут уничтожать постройки вокруг.

В столичной мэрии говорят, что забрать землю не могут, потому что территория находится в частной собственности, а ее целевое назначение – жилищное и общественное строительство. Владельцу в КГГА готовы помочь с новым проектом. "Мы имеем территорию с искусственным водоемом. Это может быть удачный общественный или жилой комплекс, но нужно корректировать проект", - говорит руководитель аппарата мэрии Владимир Бондаренко.

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На идею сделать из озера парковую зону для отдыха киевлян инвестор не согласился. "Это наше дело, что-то будем делать, просто акционер не решил. Сейчас сложная экономическая ситуация", - пояснил представитель владельца земли. Пока же продолжаются колебания, прудом уже интересуются рыбаки: по их мнению, в водоеме может завестись рыба.