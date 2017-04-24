Чийгозу отказали в изменении меры пресечения на домашний арест – адвокат

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 24 апреля отказал в изменении меры пресечения заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу.

Об этом со ссылкой на адвоката Чийгоза Николая Полозова сообщает Крым.Реалии.

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«Защита считает, что решение международного суда ООН имеет непосредственное отношение к «делу Чийгоза» и «делу 26 февраля». На скамье подсудимых оказались только крымские татары, известно, что в этих событиях принимали участие люди разных национальностей. Не крымские татары организовали народное ополчение за несколько дней до этих событий, не крымские татары организовали самооборону Крыма, провоцировали своих оппонентов на активные действия. Это делали представители ополчения под руководством Сергея Аксенова», – сказал Полозов.

Он выразил надежду, что международный суд ООН даст оценку действиям российских властей в Крыму в отношении Чийгоза.

Адвокат добавил, что заместитель председателя Меджлиса находится в заключении два года и три месяца.

«У прокурора и суда нет никаких обстоятельств, которые, согласно уголовно-процессуальному кодексу, могли бы позволять продление содержания под стражей Чийгоза, кроме тяжести предъявленного обвинения. Учитывая, что все фигуранты этого дела находятся под стражей, он остался один... На мой взгляд, это указывает на ангажированность суда, на политическую заинтересованность российской власти», – выразил уверенность адвокат.

Сторона защиты намерена и дальше ходатайствовать об изменении меры пресечения для Чийгоза, информирует адвокат.

Ахтема Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в частности, из партии «Русское единство», которой руководил на тот момент нынешний глава Крыма Сергей Аксенов.

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«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «столкновения 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – в отношении заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, и отдельно в отношении других фигурантов процесса – Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.

Ранее сообщалось, что подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя 6 апреля изменил меру пресечения фигурантам «дела 26 февраля» Али Асанову и Мустафе Дегерменджи. Их отправили под домашний арест.

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Суд указал, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничения относительно возможности крымских татар сохранить свои институты, включая Меджлис.