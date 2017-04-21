"Экстремистские проявления будут преследовать по закону" - Песков о возобновлении работы Меджлиса

В Кремле на вопрос о возобновлении работы Меджлиса заявили, что «экстремистские проявления будут преследовать по закону».

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе УНИАН решение Международного суда ООН в Гааге, который обязал Россию прекратить ограничения в отношении крымских татар и возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

«Фактически никаких ограничений для функционирования общественных организаций граждан России крымских татар нет. Существуют различные экстремистские проявления, экстремистские организации и, как и везде в России, экстремистские проявления будут преследоваться по закону, а все, что не запрещено, оно разрешено. И общественная деятельность, и политическая, и иная. Здесь никаких проблем нет», - сказал Песков.

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Отвечая на уточняющий вопрос, останется ли Меджлис «экстремистской» организацией, несмотря на решение Международного суда ООН, он подчеркнул: «Я сказал то, что мог сказать на эту тему».

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничения относительно возможности крымских татар сохранить свои институты, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Что касается обвинения РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.

Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на недопущение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на период рассмотрения судом дела по существу с целью защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.

6-9 марта в Гааге состоялись слушания по делу «Украина против России». В ходе слушаний представители РФ полностью отвергли обвинения, заявив, что никаких законодательных или фактических оснований для введения мер нет.

Иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Украина подала иск на основании нарушения Россией двух конвенций - Конвенции о предотвращении терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и требует от РФ прекратить финансирование незаконных вооруженных формирований на Донбассе и возобновить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму.