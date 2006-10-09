Украина выдала России ”Султана”

Украинские правоохранители 7 октября передали своим коллегам из России гражданина Российской Федерации Султанбека АЙДАМИРОВА, который был задержан в Одессе по подозрению в совершении тяжких преступлений на территории РФ.

Об этом сообщил УНИАН проинформированный источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, теперь С.АЙДАМИРОВ находится в следственном изоляторе Москвы.

В то же время в Генеральной прокуратуре Украины пока еще не подтверждают данную информацию.

Как сообщал УНИАН, 1 августа в Одесской области милиция задержала объявленного в международный розыск гражданина России Султанбека АЙДАМИРОВА, известного в уголовном мире как Султан.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, уроженец Грозненского района разыскивался российскими правоохранительными органами за совершение особо опасных преступлений. В частности, по решению одного из районных судов Москвы, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей за организацию похищения вице-президента Национальной ассоциации профессионального гольфа. "За его жизнь злоумышленник вымогал и получил 1,5 млн. долл. Платежное поручение о перечислении денег потерпевший подписал под дулом пистолета ", - отмечают в Департаменте по связям с общественностью МВД.

За совершенные преступления в России С.АЙДАМИРОВУ грозит до 15 лет лишения свободы.

31 августа, заявил в интервью УНИАН начальник УБОП Одесского облУВД Е.КОРНИШЕВ, одесская милиция получила из РФ документальные подтверждения причастности С.АЙДАМИРОВА к совершению ряда преступлений на территории России, а также подтверждение его российского гражданства. И повторно задержала С.АЙДАМИРОВА. Документы передали на рассмотрение Приморского райсуда Одессы.

1 сентября судья Приморского райсуда Одессы Юрий КУШНИРЕНКО принял решение освободить из-под стражи С.АЙДАМИРОВА. Вердикт об отказе в экстрадиции С.АЙДАМИРОВА в Россию вынесен на основании того, что МВД РФ, по мнению суда, не предоставило убедительных документов о причастности С.АЙДАМИРОВА к совершению преступлений, а также о его российском гражданстве.

Вместе с тем, судья Ю.КУШНИРЕНКО признал убедительными доказательства, приведенные адвокатом С.АЙДАМИРОВА, о наличии у подсудимого украинского гражданства. С учетом этого обстоятельства, осуществить экстрадицию невозможно.

6 сентября министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что Украина готова к экстрадиции в Россию гражданина РФ С.АЙДАМИРОВА.