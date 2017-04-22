"Извиняюсь перед русскоязычными": Скрипка поговорил с пранкером "Аваковым" из путинской фабрики троллей

Украинский музыкант Олег Скрипка стал участником телефонного розыгрыша после своих заявлений о необходимости создания гетто для людей, которые не могут выучить украинский язык.

Запись разговора выложил в YouTube российский пранкер Алексей Столяров (Лексус), представившийся в разговоре со Скрипкой главой Министерства внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

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"Я перед вами извиняюсь. Извиняюсь перед всеми русскоязычными, кто на других языках разговаривает. И за себя, и за тех, кто все это срежиссировал. Я думаю, что задача этих людей - чтобы мы с вами поссорились, чтобы очень много людей поссорилось", - сказал музыкант "Авакову".

Позже музыкант прокомментировал пранк.

"Для меня сложился пазл истерии с насаждением в информационном поле темы "гетто". Позвонил некто по городскому телефону 044 290 19 97, назвавшийся Арсеном Аваковым. Признаюсь, почувствовал некоторые несуразности в речи "министра", но подтверждений не было. Поэтому разговаривал с условным министром с должным уважением. Однако, ощущая подозрения, записал разговор", - написал Скрипка в Facebook.

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"Министр" спрашивал об отношении к РФ, размышлял о мерах безопасности на "Евровидении", интересовался мнением относительно развития событий на Донбассе, а затем предложил войти в состав общественного совета МВД, чтобы публично обсуждать "острые вопросы языковой политики", написал музыкант.

"Ощущение, что это выходка пранкера, появилось, когда внимательно прослушал запись. Обратил внимание на особенности речи и слабую осведомленность "Авакова". Мои друзья обратились к настоящему заместителю министра внутренних дел, и он подтвердил эти опасения. Таким образом я убедился, что моим собеседником был не Арсен Аваков", – отметил Скрипка.

Он считает, что пранк и вбрасывание темы "гетто для неспособных выучить украинский" нацелены не против него лично, а против всего украинского общества.

"Моделируется "гетто". К этому привлечены уже и телефонные хулиганы. Те же, что пробивали защищенные каналы связи, разыгрывая Петра Порошенко, Реджепа Эрдогана, Александра Лукашенко или Джона Маккейна. Украинское общество будоражат, заставляют нас оправдываться, терять время на травлю друг друга", – утверждает Скрипка.

Он подтвердил, что приносит извинения всем, кого могли задеть его высказывания.

"Еще раз прошу прощения у тех, кто воспринял внешнюю информационную диверсию как личную обиду. Не ставлю под сомнение право каждого говорить и думать на родном языке. Но и украинцы, которые составляют в государстве большинство, имеют право требовать уважения к своей культуре и языку. Так мы вместе построим свой украинский мир. Считаю эту тему для себя исчерпанной", – резюмировал лидер группы "Воплі Відоплясова".

Как сообщал УНИАН, украинский музыкант Олег Скрипка прокомментировал скандал вокруг его интервью накануне, где он заявил о том, что нужно создать "гетто" для тех, кто неспособен выучить украинский язык.

Он заявил, что "жонглеры" словами и "патологоанатомы" смысла выдернули и препарировали слово "гетто". На самом деле, по словам Скрипки, именно русские создали привилегированные условия для развития своего языка. "Я предлагаю помогать русскоязычным украинцам, предоставляя им образовательную поддержку. В то время, когда законодательство соседнего государства даже не дает возможности пересечь российскую границу без сертификата о знании русского", - отметил музыкант.