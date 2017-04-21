"Гетто" для неукраиноязычных: появилось аудио скандального заявления Скрипки

В сети появилась аудиозапись скандального заявления музыканта Олега Скрипки об украинском языке и людях, которые не могут его выучить. Она опубликована на сайте Радио Сковорода.

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"Низкий IQ, люди-дебилы. Если они дебилы, тогда пускай они пройдут комиссию, что у них низкий IQ, и мы освободим их от сложной обязанности выучить государственный язык. Они просто не способны. Тогда сделать гетто... и помогать им как волонтеры. Мы будем помогать этим дебилам и петь им "Владимирский централ"... Эти дебилы владеют нашим государством", - сказал музыкант.

Часть аудио со словами о "гетто" на своей странице в Facebook опубликовал бывший креативный продюсер канала "112 Украина" Виктор Зубрицкий.

Как сообщал УНИАН, украинский музыкант Олег Скрипка прокомментировал скандал вокруг его интервью накануне, где он заявил о том, что нужно создать "гетто" для тех, кто неспособен выучить украинский язык.

Он заявил, что "жонглеры" словами и "патологоанатомы" смысла выдернули и препарировали слово "гетто". На самом деле, по словам Скрипки, именно русские создали привилегированные условия для развития своего языка.

"Я предлагаю помогать русскоязычным украинцам, предоставляя им образовательную поддержку. В то время, когда законодательство соседнего государства даже не дает возможности пересечь российскую границу без сертификата о знании русского", - отметил музыкант.