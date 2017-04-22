Абитуриенты с оккупированных территорий Донбасса смогут поступать в вузы без ВНО и аттестатов

Абитуриенты из временно оккупированных территорий Донбасса с 2017 года смогут поступать в украинские вузы без сертификата внешнего независимого оценивания и аттестатов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутреперемещенных лиц.

Отмечается, что на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей будут работать специальные образовательные центры «Донбасс-Украина», для вступления не нужны сертификат ВНО и аттестаты об окончании 9 или 11 классов. Также отмечается, что для обращения в образовательный центр не обязателен паспорт гражданина Украины.

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Там ученики смогут сдать экзамены по украинскому языку и истории Украины, а также из выбранной вузом дисциплины. После сдачи экзаменов ученики будут участвовать в общем конкурсе для поступления в вузы вместе с другими абитуриентами.

Центры будут работать с 19 июня на базе вузов-переселенцев в Виннице, Киеве, Днепре, Бахмуте, Краматорске, Кременной, Кривом Роге, Константиновке, Покровском, Лимане, Лисичанске, Мариуполе, Рубежном, Северодонецке, Старобельске, Сумах, Славянске, Харькове, Торецке.

Как сообщал УНИАН ранее, Министерство здравоохранения Украины и Центр тестирования подписали документ по сотрудничеству с Национальным советом медицинских экзаменаторов США.

Центр тестирования при МЗ Украины сотрудничает с Национальным советом медицинских экзаменаторов США уже около 20 лет. Современные методы стандартизированного оценивания будущих медиков, разработаны NBME легли в основу системы лицензионного интегрированного экзамена “Крок”, который является независимым объективным оцениванием профессиональной компетентности будущих медиков в Украине.