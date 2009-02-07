Бессмертный пытался разрешить скандал с перевозчиками Львовщины

По поручению Президента Украины заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ провел встречу с представителями Ассоциации грузовых перевозчиков Львовской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ и представители транспортной сферы обсудили ряд наиболее проблемных и актуальных вопросов, которые возникли в отрасли в связи с мировым финансовым кризисом. Речь идет, в частности, о сокращении автобусных перевозок, подорожании запчастей и обслуживании автотранспорта.

В этом контексте особое внимание было уделено вопросу тарифов на услуги грузовых автоперевозчиков, проблеме погашения кредитов.

Во время разговора также отмечалась необходимость внесения ряда изменений в действующее законодательство с целью стабилизации ситуации в транспортной отрасли.