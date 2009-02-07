В Кременчуге два милиционера попались на подделке документов

Против милиционеров Кременчуга Полтавской обл., которые с целью наращивания количественных показателей в работе оформили фиктивные документы об изъятии наркотиков, прокуратурой возбуждено уголовное дело.

Как сообщил УНИАН старший прокурор отдела прокуратуры Полтавской области Юрий СТРОЧКОВ, по факту злоупотребления служебным положением старшим участковым инспектором и участковым инспектором Автозаводского РО КГУ ГУМВД Украины в области и совершения ими служебной подделки прокуратурой Кременчуга возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Ход следствия контролируется прокуратурой области.

Напомним, двух участковых инспекторов Автозаводского райотдела милиции Кременчуга 2 февраля задержали местные представители УБОПа. Офицеры попали в поле зрения отделения службы внутренней безопасности ГУ УБОП, еще в конце января 2009 года. Тогда стало известно, что участковые задержали 21-летнего кременчужанина и заставили его оговорить себя, признав факт хранения наркотиков. Сфальсифицированный протокол офицеры передали в Автозаводской РО милиции.

Сегодня один из задержанных содержится под арестом, а с другого взята подписка о невыезде.