МИД подтверждает гибель двух украинцев на борту затонувшего в Черном море сухогруза

Министерство иностранных дел Украины пока подтверждает гибель двоих и спасение одного украинца на борту затонувшего в Черном море судна "Герои Арсенала".

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД в социальной сети Facebook.

"По результатам спасательно-поисковых работ членов экипажа судна “Герои Арсенала” по состоянию на 20.04.17 найдены четверо человек, трое из которых – погибшие, один – спасенный. По предварительной информации, двое погибших были гражданами Украины", - сообщили в дипломатическом ведомстве.

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"Спасенный член экипажа – гражданин Украины. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - отметили дипломаты.

Также сообщается, что сотрудники Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону обеспечили перевозку спасенного украинца в консульское учреждение, оказали необходимую помощь и оформили документы на возвращение в Украину.

Спасательно-поисковые работы продолжаются.

Сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в акватории Черного моря в ночь на 19 апреля. На его борту находились 12 членов экипажа, из них девять украинцев, двое россиян и один гражданин Грузии. Восемь членов экипажа считаются пропавшими без вести.