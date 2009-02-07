Плата за въезд в Киев автомобилей является незаконной

Столичная прокуратура признала незаконным введение Киевским городским советом платного въезда в пределы города Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Как отмечается в нем, "действующим законодательством Украины не предусмотрен такой вид местного сбора. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, налоги и сборы (обязательные платежи), которые не предусмотрены законом, уплате не подлежат".

В то же время, как отмечается далее, Конституция Украины гарантирует каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, свободу передвижения.

"Несмотря на это, в приведенном решении Киевский городской совет, при отсутствии необходимых полномочий, запретил въезд в город Киев гражданам при условии неуплаты ими вышеуказанного сбора, чем фактически лишил граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства конституционного права на свободу передвижения. Также, законодательством Украины не предусмотрена возможность принятия нормативно-правовых документов, которые бы в одном конкретном регионе регулировали правовые отношения, устанавливали права и обязанности в особой форме”, - отмечает прокуратура.

“Принятое Киевсоветом решение на сегодняшний день еще не подписано Киевским городским председателем, не обнародовано, в связи с чем еще не вступило в силу. Поэтому, с целью предотвращения вступления в силу незаконного решения прокурор города Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ направил Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ письмо об остановке его действия", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Исходя из вышеизложенного, прокуратура обещает в случае подписания Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ данного решения принять дальнейшие меры реагирования, предусмотренные законом.

Как сообщал УНИАН, 22 января 2009 года Киевский городской совет решил ввести обязательный для каждого предприятия, учреждения, организации и гражданина сбор на покрытие расходов, связанных с использованием городской инфраструктуры на всех основных въездах в г. Киев.