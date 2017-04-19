Семьи Героев Небесной сотни требуют привлечь к ответственности виновных в бегстве экс-"беркутовцев"

Семьи Героев Небесной сотни требуют от руководства государства и правоохранительных органов привлечь к ответственности виновных в бегстве бывших бойцов спецподразделения МВД «Беркут», обвиняемых в совершении преступлений против активистов Евромайдана.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление от имени родственников погибших участников Революции достоинства обнародовал сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель общественной организации "Семьи Героев Небесной сотни" Владимир Бондарчук.

"Мы требуем отчета от руководства государства: почему так случилось, что удаются бегства? Почему работники правоохранительных органов, которые обвиняются в преступлениях (против активистов Майдана - УНИАН), до сих пор находятся на своих должностях? Судьи, которые выносят неправомерные решения, до сих пор не наказаны?", - сказал Бондарчук.

Также он призвал руководство Генпрокуратуры и МВД осуществлять постоянный контроль за ходом рассмотрения дел в судах и перемещением обвиняемых лиц, которым избраны меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей.

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Семьи Героев Небесной сотни призвали министра внутренних дел Арсена Авакова встретиться с ними и дать ответы на их вопросы. Они отметили, что "за три года министр Аваков с нами не встречался".

Подытоживая, Бондарчук сказал: "Если не будет адекватного отчета по этим событиям, мы будем считать, что действующие представители власти причастны к бегству таких лиц (экс-бойцов спецподразделения МВД "Беркут").

Как сообщал УНИАН, освобожденный Апелляционным судом Киева из-под ареста экс-«беркутовец» Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег - Александр Костюк, Владислав Мастега и Артем Войлоков – сбежали в Россию. Об этом экс-бойцы харьковского "Беркута" заявили, опубликовав видеообращение на YouTube, которое записали якобы на территории России.

Они заявили, что во время Майдана выполняли «конституционный долг», но в течение последних трех лет подвергаются преследованиям.

В ГПУ сообщили, что не имеют подтверждения информации о бегстве в Россию четырех экс-"беркутовцев", но в случае получения подтверждения прокуратура объявит их в розыск.

Правоохранители инкриминируют, в частности, экс-"беркутовцу" Гончаренко 33 покушения на убийство во время разгона участников Революции достоинства. Также Гончаренко подозревается в убийстве троих "майдановцев" 18 февраля 2014 года.

Ранее начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что всего в розыске находится 21 бывший боец "Беркута", относительно экстрадиции 12 из которых уже получены отказы.

При этом Горбатюк отметил, что бывший командир столичной роты "Беркута" Дмитрий Садовник, который сбежал в РФ после изменения меры пресечения на домашний арест, получил гражданство России через полтора месяца после бегства.