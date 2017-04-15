Гончаренко и еще трое экс-беркутовцев, подозреваемых в убийствах на Майдане, сбежали в Россию

Освобожденный Апелляционным судом Киева под честное слово экс-беркутовец Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию.

Об этом изданию "Цензор.НЕТ" сообщил их адвокат Валентин Рыбин.

Вместе с Гончаренко в соседнюю страну поехали бывшие сотрудники харьковского "Беркута" Александр Костюк, Владислав Мастега и Артем Войлоков. Все четверо проходят по делу об убийствах и преследованиях активистов Євромайдана.

Адвокат Валентин Рыбин не называет выезд экс-беркутовцев в Россию бегством.

"13 апреля они тихонько сели на автобус и поехали в Россию. По внутренним паспортам, открыто и совершенно спокойно ... Только не убежали, поскольку не были под предупредительными мерами, а выехали в безопасное место", - сказал он.

Из всей четверки только у Виталия Гончаренко была мера пресечения -Апелляционный суд Киева отпустил его из-под ареста под личное обязательство, он должен являться в суд по первому требованию.

По словам адвоката, у Костюка мера пресечения в виде личного обязательства закончилась в марте, Войлоков и Мастега находились под домашним арестом и 13 апреля его срок истек.

На следующий день после бегства экс-беркутовцы записали видеообращение. Они заявили, что во время Майдана выполняли свой конституционный долг, но в течение последних трех лет они подвергаются преследованиям.

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Бывшему бойцу харьковского "Беркута" Виталию Гончаренко инкриминируют более 33 покушений на убийство во время разгона участников Революции Достоинства. Ему меняли реальный арест на домашний, но он много раз саботировал следствие. Также Гончаренко и еще один экс-беркутовец Александр Белов подозреваются в убийстве трех "майдановцев" 18 февраля 2014 года. Еще двое экс-беркутовцев подозревают в том, что в январе 2014 года сбросили с колоннады на улице Грушевского двух митингующих.

После событий на Майдане все четверо продолжали работать в полиции до июня 2016 года, пока их не арестовали. В итоге из всей четверки под стражей оказался только Гончаренко.