В Одессе планировалась фэйковая "акция" против "притеснений" болгар, профинансированная Кремлем - СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что предотвратила проведение в Одессе профинансированной Кремлем фейковой акции против якобы притеснений болгар в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил руководитель Аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

"Накануне Пасхальных праздников нашей Службой во взаимодействии с другими правоохранительными органами было предотвращена очередная провокация российской стороны, которая должна была пройти в Одесском регионе", - сказал Ткачук.

В частности, по его словам, 13 апреля на средства Кремля в Одессе планировалось проведение фейковой акции протеста якобы представителей болгарского этнического национального меньшинства, проживающих в Одесской области.

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"Эта акция протеста была организована и профинансирована с территории Российской Федерации. Эта акция протеста была построена на несуществующей проблеме якобы притеснений болгарского национального меньшинства в Украине. Россия пытается целенаправленно создать такую картинку и такой имидж того, что в Украине происходят постоянные и целенаправленные притеснения национальных меньшинств, что не соответствует действительности", - заявил Ткачук.

"Организаторами этой акции были те же люди, которые пытались спровоцировать массовые беспорядки 31 марта во Львовской области, блокируя трассу "Львов - Рава-Русская" в контексте якобы притеснений этнических поляков на территории Украины", - добавил он.

По словам Ткачука, следствием установлен и задокументирован факт переписки между местными организаторами и заказчиками акции.

"Организатором акции в Одесской области был Николай Дульский - руководитель так называемой «украинской праворадикальной организации "Наждак". Как вам известно, этот человек - Николай Дульский - пока скрывается в Российской Федерации", - сказал Ткачук.

Как сообщал УНИАН, ночью 29 марта в здании Генконсульства Польши в Луцке произошел взрыв. В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. Утром того же дня около 100 человек пыталась перекрыть движение на трассе «Львов - Рава-Русская».

31 марта в СБУ заявили, что обстрел Генконсульства Польши в Луцке и попытка перекрытия трассы «Львов - Рава-Русская» являются частями направленной подрывной акции, организованной спецслужбами РФ.

По данным СБУ, заказчик реализации провокаций - главарь радикальной общественной организации «Наждак» Дульский, который является агентом влияния российских спецслужб и за деньги ведет активную антиукраинскую деятельность с 2015 года.