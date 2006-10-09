На автодороге ”Киев-Одесса” произошло 7 ДТП

Утром 8 октября на автодороге "Киев-Одесса" произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и восемь травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, причиной аварий стали неблагоприятные погодные условия (туман).

В частности, в 7.45 на 30 км автодороги водитель автобуса „Вольво”, двигаясь в направлении Киева, “не учел дорожную обстановку (туман)” и допустил столкновение с грузовым автомобилем „ЗИЛ-130”, двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП один пассажир автобуса погиб, а водитель и двое пассажиров этого же автобуса получили телесные повреждения, сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ.