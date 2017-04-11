Как вы оцениваете первый год работы Гройсмана на посту главы Кабмина? – опрос УНИАН
15:58, 11 апреля 2017Общество
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Гройсман возглавляет Кабмин с 14 апреля прошлого года, поэтому самое время подводить первые годовые итоги.
Гройсман возглавляет Кабмин с 14 апреля прошлого года / Фото УНИАН
11 апреля 2017 года состоялась пресс-конференция премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по итогам года деятельности Кабмина под его руководством. Подробнее о том, чем хвастался и что обещал Гройсман во время общения с журналистами, читайте в свежем материале УНИАН.
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Отметим, Гросман возглавил правительство Украины 14 апреля 2016 года, после того как его предшественник Арсений Яценюк подал в отставку, то есть почти год назад. Поэтому УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, как они оценивают первый год работы Гройсмана на посту главы Кабмина?
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Новость в сюжете: Пресс-конференция Гройсмана