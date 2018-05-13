Если бы кто-то правильно управлял страной: о чем была пресс-конференция Гройсмана

Год назад Владимир Гройсман возглавил правительство и переехал из здания Верховной Рады через дорогу – в здание Кабмина. Но, вопреки традициям своих предшественников, не отчитывался по итогам 365 дней работы в парламенте, а дал пресс-конференцию. Объяснил это просто, мол, соответствующий отчет в Раду был подан вовремя, теперь депутаты работают над ним в парламентских комитетах. И, когда ими будет принято решение заслушать Кабмин в сессионном зале, правительство отчитается. «Когда парламент определится с его (отчета, - УНИАН) рассмотрением, мы придем и отчитаемся», - сказал Гройсман, попутно развенчав слухи о возможном переформатировании правительства.

Если учесть, что на этой неделе Рада не намерена рассматривать отчет Кабмина, о чем в понедельник на Согласительном совете руководителей парламентских фракций сообщили в БПП, вероятность услышать в прямом эфире вопросы депутатов и ответы министров хотя бы до конца весны стремительно тает. Дело в том, что, по окончании нынешней пленарной недели, парламентарии отправятся трудиться на округа. По крайней мере, так обозначено в календарном плане сессии. Но, учитывая давнюю традицию «майских», эти округа могут оказаться далекими заграничными.

Скептики могут возразить, что в мае – с 16 по 26 – будет еще две пленарных недели. Однако необходимость принять пакет законов, удовлетворяющих (в который раз хотя бы частично), меморандуму с Международным валютным фондом (это необходимо для продолжения сотрудничества), с высокой вероятностью отодвинет отчет правительства на задний план.

Земля и пенсии

«Я думаю, что мы успеем провести реформы для того, чтобы это в первую очередь позитивно повлияло на жизнь в Украине», - заявил Гройсман.

К примеру, по его словам, в рамках пенсионной реформы (один из пунктов меморандума с МВФ) Кабмин планирует отменить налогообложение работающих пенсионеров, а также с 1 октября провести повышение пенсий. По предварительным подсчетам, изменения коснутся 5,6 млн украинцев: «Мы сделаем осовременивание пенсий для 5 млн 620 тыс украинских граждан…»

Премьер сообщил, что для повышения пенсий требуется «несколько десятков миллиардов» и заверил, что «эти средства есть, точнее, будут»: «Они накапливаются, и мы сможем сделать модернизацию пенсионной системы». А также отметил, что повышение минимальной заработной платы, которое было осуществлено с начала 2017 года, не повлияют на макроэкономические показатели, но обеспечат изменение качества жизни украинцев.

Что касается рынка земли, Гройсман заявил, что правительство выступает за проведение реформы «в интересах граждан Украины». «Люди, у которых есть земля, смогут ею распоряжаться. Мы не поддерживаем передачу земли иностранцам и крупным холдингам», - сказал он.

В целом, по его словам, законы о пенсионной реформе, обороте сельскохозяйственных земель, приватизации, а также законодательные инициативы по реформам медицины и образования (меморандум с МВФ предусматривает принятие закона о пенсионной реформе к концу апреля, а закона об обороте сельхозземель - к концу мая), Верховная Рада примет уже к июлю. «Абсолютно очевидно, что эти решения изменят ситуацию в Украине, эти решения приведут к росту экономики страны», - подчеркнул премьер.

В свою очередь, ускорение экономического роста позволит добиться снижения государственного долга, а возвращение к стабильному макроэкономическому положению даст возможность повышать социальные стандарты. «Нам нужно обеспечить экономический рост и через него снизить государственный долг. Это наша задача сегодня… Уже к 2020 году мы можем качественно улучшить уровень жизни наших граждан», - сказал он.

Впрочем, как именно Кабмин намерен добиться от разленившейся Рады позитивных голосований, если парламент работает, от силы, один день в неделю, Владимир Гройсман, увы, не рассказал.

Энергоэффективность

Одним из факторов роста экономики должны стать реформы в энергосекторе. Премьер напомнил, что Украина уже 501 день не импортирует газ из России и ведет работы по переоборудованию теплоэлектростанций, которые работают на дефицитном угле, для перевода их на уголь газовых марок, который добывается на территории Украины. «И Трипольская, и Змиевская ТЭС сегодня модернизируются. На Триполье необходимо модернизовать станцию – для этого нужно 1 млрд грн, и эта работа ведется. Змиевская – два блока будут переоборудованы с группы антрацитового угля в этом году… Также мы наращиваем гидроэнергетику и атомную энергетику», – сказал он.

Вместе с тем, Украина, в связи с дефицитом угля антрацитовой группы, возникшим вследствие блокады временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, должна импортировать это топливо из разных стран, за исключением страны-агрессора – России: «Что касается диверсификации: безусловно, нам необходимо закупать недостающие объемы угля – закупать у разных стран, и хочу подчеркнуть, что я сторонник того, чтобы мы закупали у США, Австралии, то есть у других стран, а не у страны-агрессора».

Помимо этого, Гройсман заявил, что выступает за ускорение разделения Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и реформы рынка природного газа. «Я бы хотел, чтобы реформа «Нафтогаза» происходила быстрее, чтобы быстрее произошел анбандлинг - разделение транспорта, трейдинга и добычи газа, и были внедрены самые современные методы корпоративного управления», - сказал он.

По его словам, в скором времени наблюдательный совет «Нафтогаза» будет доукомплектован одним независимым членом и одним представителем государства.

Что же касается судебного разбирательства «Нафтогаза» с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже (в октябре-декабре 2016года в Арбитражной палате Стокгольма состоялись слушания по газовому спору относительно условий контракта, заключенного между компаниями в 2009 году, решение по контрактам ожидается в первой половине 2017 года), по мнению Гройсмана, у Украины в суде – сильная правовая позиция. «Я не хочу прогнозировать решение суда. Я думаю, что у нас достаточно прочная правовая позиция, но мы не можем ничего предугадывать. Суд будет определяться, мы уважаем решение суда», - сказал он.

Премьер заявил, что ожидает положительного решения для Украины, в этом случае «восстановится справедливость по отношению к Украине». Если же решение будет не в пользу нашей страны, Гройсман напомнил, что это может стоить десятки миллиардов долларов. «Это же следствие подписания контракта Тимошенко.... Ну, придется передать Тимошенко вместо денег. Если она подписала - пусть несет за это ответственность», - подчеркнул он.

Приватизация

Еще одной темой, которую в общении с премьером вниманием не обошли журналисты, стала «большая приватизация», которую Украине обещают который год, но воз и ныне там. Гройсман, впрочем, в этом вопросе ничем не отличился от своих предшественников. Продемонстрировал знание матчасти, озвучив количество госпредприятий – 3,5 тысячи, сообщив, что 49% из них работают неэффективно, и заявил, что приватизация очень нужна.

Мол, потери Украины на госпредприятиях из-за неэффективного управления и коррупции за последние 10 лет составили 82 млрд грн. Поэтому сейчас Гройсман надеется, что Верховная Рада примет пакет законов, необходимых для старта приватизации, до конца текущей парламентской сессии (до середины июля). «Фактически сразу мы бы могли перейти к условиям большой приватизации или большой продажи – публичной продажи неэффективного государственного имущества», - убежден премьер.

В частности, он считает, что правительству удастся провести эффективную продажу Одесского припортового завода.

Что же помешало приватизации ОПЗ за год работы Кабмина под руководством Гройсмана? Тот факт, что руководство Фонда госимущества так и не справилось с задачей проведения масштабной приватизации в стране. Поэтому, мол, отставка главы ФГИ Игоря Билоуса, о которой стало известно накануне, является последовательным решением. «Я приветствую его решение. Я думаю, что его решение – это оценка его работы. Возможно, не все от него зависело, но, по моему мнению, ему нужно было быть более настойчивым и четким. К сожалению, я считаю, что ему не удалось реализовать себя на этой должности», – сказал премьер.

…Свою пресс-конференцию Гройсман начинал с демонстрации слайдов об упущенных Украиной возможностях. «Если бы с 2007 года начали проводить системные реформы, то…», - размышлял Гройсман и «рисовал» радужные картины. Если бы инвестировали в инфраструктуру, в плохом состоянии было бы не большинство дорог, а всего 10%. Если бы отказались от российского газа и не подписывали с РФ кабальных контрактов, а также не уменьшали добычу украинского газа, «сейчас были бы независимыми и сильными». Если бы еще в 2007-м продали неэффективные активы, получили бы конкурентные предприятия и тысячи рабочих мест. Если бы озаботились медицинской реформой, то сегодня врачи зарабатывали бы, минимум, 10-12 тысяч гривен, а украинцы жили бы дольше и так далее.

Очень хотелось бы, чтобы сегодняшние реформаторы не повторяли ошибок своих предшественников, раз уже научились на них указывать, и не упускали возможностей для Украины. Иначе невыполненные обещания могут обернуться ситуацией, когда через 10 лет какой-нибудь новый премьер предложит отдать долги тому же МВФ не деньгами, а нынешним руководителем Кабмина.

УНИАН