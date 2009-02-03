Грипп наступает, особенно на Запорожье

На следующей неделе в Украине медики ожидают увеличение случаев заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на информацию Украинского центра гриппа и острых респираторных инфекций (УГЦ), на 5-й неделе 2009 года во всех 10 контрольных городах УЦГ показатели заболеваемости гриппом и ОРИ находились на неэпидемическом уровне. В целом во всех городах статистический показатель регистрируемой заболеваемости вырос на 10,3%, по сравнению с предыдущей неделей.

Уже вторую неделю подряд в г. Запорожье регистрируется стремительный рост заболеваемости гриппом и ОРИ. Показатель заболеваемости среди всего населения вырос на 54,8%, а среди детей 7-14 лет - на 166,5%. Со 2 февраля в этом городе введены внеочередные школьные каникулы с целью сдерживания роста заболеваемости.

В детских возрастных группах уровни заболеваемости гриппом и ОРИ в целом по 10 городам выросли среди детей 0-2 лет на 2,3%, среди детей 3-6 лет - на 16,0% и среди детей 6-14 лет - на 30,7%.

По данным областных вирусологических лабораторий, заболеваемость в основном была вызвана активизацией респираторных вирусов: аденовирусов и вирусов парагриппа.

По данным ВОЗ, интенсивный подъем заболеваемости гриппом регистрируется в Швеции, Германии, Польше и Швейцарии. Среди возбудителей преобладают вирусы гриппа А (H3N2).

В России, по данным Федерального центра гриппа, эпидемические пороги заболеваемости превышены в Калининграде и Южно-Сахалинске. Выделены вирусы А (H3N2) и А (H1N1).