Фирташ предлагает газовую схему на троих

Украина должна создать совместное предприятие с российским “Газпромом” и европейскими компаниями, включая E.ON AG и GDF Suez SA, для того, чтобы гарантировать поставки газа в Европу. Об этом украинский бизнесмен, один из собственников компании «РосУкрЭнерго» Дмитрий ФИРТАШ заявил в своем интервью агентству Bloomberg.

По его словам, Россия, Украина и ЕС должны иметь равные доли участия в данном СП.

Кроме того, Д.ФИРТАШ предложил, чтобы вкладом Украины в совместное предприятие стала её газотранспортная система, которая транспортирует четверть от всего годового потребления газа ЕС, и стоимость которой, по его словам, составляет около 20 млрд. долларов. «Газпром», в свою очередь, должен предоставить газовые месторождения, которые вырабатывают 50 миллиардов кубометров газа в год на 25 лет, а европейские компании предоставить необходимые инвестиции, считает Д.ФИРТАШ.