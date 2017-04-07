Суд сегодня огласит приговор бойцам роты "Торнадо" за преступления в зоне АТО

Оболонский районный суд г. Киева сегодня должен объявить приговор 12 бывшим бойцам расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо», которые в зоне проведения АТО совершили ряд тяжких преступлений против личности.

Как передает корреспондент УНИАН, для обеспечения охраны порядка, чтобы не допустить каких-либо провокаций, приняты беспрецедентные меры, в частности, у здания суда выставлено несколько кордонов полиции и Национальной гвардии, а непосредственно в суде сегодня объявлен нерабочий день.

Объявление приговора должно начаться в 10.00.

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Как сообщалось, 17 июня 2015 года суд арестовал бойцов роты «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты Руслан Онищенко в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали, заявили в ГПУ.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо».

19 августа 2016 года на очередном заседании суда один из обвиняемых экс-бойцов «Торнадо» Юрий Шевченко частично признал свою вину.