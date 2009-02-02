Тимошенко проведет совещание по размеру транспортного сбора

2 февраля, в 10.30 премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет совещание по вопросам определения размера транспортного сбора.

Как сообщает Правительственный портал, вход в Дом правительства – с улицы Грушевского, 12/2, 1-й, 3-й подъезды, 7 этаж, Малый зал.

С 10 января в Украине в несколько раз были увеличены ставки транспортного сбора для владельцев легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 2,2 тыс. куб. см, что вызвало критику и протесты.

Позже первый вице-премьер Александр Турчинов по инициативе Госкомпредпринимательства и Совета предпринимателей при Кабмине поручил подготовить документо снижении ряда ставок.