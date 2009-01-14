Автомобилисты против нового транспортного сбора (фоторепортаж)

Вчера в центре Киева прошла акция протеста автолюбителей против повышения ставок транспортного сбора. Около 50 автомобилей с плакатами собрались на Европейской площади, выстроились в колонну и в течение трех часов организованно ездили кругами по маршруту ул.Грушевского – Институтская ул. – Майдан Незалежности – Европейская площадь, подавая звуковые сигналы напротив Верховной Рады, Кабинета Министров и НБУ.

Организаторами акции выступили сразу несколько украинских автомобильных сообществ: клуб владельцев внедорожников «Offroad Master», УАЗ-клуб, клуб владельцев американских автомобилей «Detroit Clan» и всеукраинский клуб BMW. Они намерены и дальше привлекать внимание к данной проблеме, проводя аналогичные акции.

Главный лозунг акции: «Нет грабительскому транспортному сбору!». Плакаты с таким текстом были наклеены на большинстве автомобилей участников, хотя встречались и другие, в частности «Нет Евро-2012 за наш счет», «Нет повышению транспортного сбора! Да повышению акциза на топливо!» и «Сегодня 75 гривен за лишние кубики, завтра 100 грн за лишний квадратный метр».

Новый закон, вносящий поправки в Закон «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов» был принят 25.12.2008 г. и вступил в силу 10 января. Согласно ему, в частности, значительно повышаются ставки сбора с владельцев автомобилей с объемом двигателя от 2.2 до 3.0 литра (75 грн. за 100 куб. см в год), а владельцы машин с объемом свыше 3.0 литра теперь должны ежегодно платить по 120 грн. за 100 куб. см. Такое изменение затрагивает несколько категорий автомобилей, далеко не всегда имеющих высокую стоимость. Например, за ГАЗ-24 «Волга» или УАЗ, оснащенный двигателем 2.4 литра, владелец обязан, по новому закону, платить 1800 грн. в год, хотя ранее сбор составлял 240 грн. Еще больше пострадали владельцы внедорожников и автомобилей производства США (где традиционно применяют большие двигатели) – за машину с объемом двигателя 3.5 литра сбор увеличился с 875 до 4200 гривен в год.

Участники акции называют существующий в Украине принцип взимания сбора пропорционально рабочему объему двигателя несправедливым и дискриминационным. По их словам, этот параметр не связан напрямую ни со стоимостью автомобиля, ни с наносимым ущербом окружающей среде и дорогам. В качестве альтернативы нынешнему транспортному сбору организаторы акции протеста предлагают «повысить акциз на топливо, фактически включив в него ТС, как это принято во многих странах - таким образом сборы отражали бы реальную эксплуатацию автомобилей».

В случае же, если изменить текущее законодательство не удастся, многие участники акции заявляли, что будут вынуждены перестать платить транспортный сбор вообще, отказавшись от автомобиля, как средства передвижения. Если такое явление станет массовым, то эффект от введения новых ставок ТС может оказаться обратным и поступления в бюджет по этой статье, возможно, даже сократятся.