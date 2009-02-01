В Дагестане расстрелян из автомата глава райадминистрации
20:20, 01 февраля 2009Общество
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Погибли еще три посетителя кафе
В Дагестане недалеко от Махачкалы в результате обстрела кафе погиб глава администрации Унцукульского района республики Казимбек Ахмедов и трое других посетителей.
Как сообщили в МВД республики, преступление было совершено около двух часов назад.
Неизвестные подъехали к кафе и обстреляли его из автоматического оружия. О других обстоятельствах инцидента пока не сообщается.
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