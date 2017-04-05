Львовян приглашают присоединиться к благотворительному велопробегу

Велопробег состоится 9 апреля. Старт – в 13.00 на площади Рынок перед входом в Ратушу.

Средства будут собирать для помощи детям с проблемами зрения. Сделать взнос можно просто перед стартом во время регистрации, сообщает "Львівська газета".

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Организаторы отмечают, что каждый желающий может присоединиться к сбору средств, даже если не имеет велосипеда.

«Ждем вас в воскресенье 9 апреля, в 13:00, на площади Рынок перед входом в Ратушу. Маршрут будет несложным, но доброе дело будет бесценным! Присоединяйтесь, распространяйте информацию и приглашайте друзей”, – рассказывают организаторы.

Велосипедисты предварительно должны зарегистрироваться, заполнив соответствующую форму онлайн. Ссылку на анкету можно найти на странице Львовской ассоциации велосипедистов в Facebook.