С понедельника ЖЭКам придется платить за каждый чих

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ угрожает увольнением руководителям жилищно-эксплуатационных организаций (ЖЭКов), которые до следующего понедельника не обеспечат внедрение тарифов по дополнительным услугам жителям столицы и не предоставят ему отчеты о проделанной работе и полученных доходах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр заявил сегодня на встрече с представителями ЖЭКов Киева.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что вышеупомянутые отчеты должны были быть ему предоставлены уже сегодня. По его словам, уже все киевляне, кроме льготников, должны платить за ремонт окон, дверей, кранов, укладку плитки и прочие услуги. Но вместе с тем, по его данным, ЖЭКи игнорируют соответствующее распоряжение мэра и не реализуют эту работу. В связи с этим Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ дал всем руководителям ЖЭКов время до понедельника, 2 февраля, чтобы определиться и готовиться к тому, что они будут уволены, если распоряжение не будет выполнено.

«Кто не принесет справку в понедельник, в это время мы снова собираемся, - в тот же день будет уволен», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он предупредил «на полном серьезе», что справки о полученном заработке ЖЭКов за дополнительные услуги должны быть отпечатаны большими буквами.

«Читаю я только большими буквами – вот такими (руками продемонстрировал размеры – УНИАН). Потому что 60 лет почти. Меня раздражает, что я говорю, а меня не слышат. Справки все – большими буквами», - строго отметил мэр.

В интервью журналистам он также сообщил, что с понедельника начинает публичную программу проверки начальников ЖЭКов на детекторе лжи. «Кто не пройдет проверку – будет уволен», - пообещал Киевский городской председатель.

КГГА ввела дополнительные платные услуги, предоставляемые коммунальными жилищно-эксплуатационными организациями (ЖЭКами), и установила тарифы на них.

Все эти услуги не входят в состав платы за содержание домов и придомовых территорий (квартплату), сообщает Корреспондент.

Стоимость документальных услуг ЖЭКов составляет: выдача справок и копий для арендаторов и собственников нежилых помещений - 87,25 гривны за 1 справку, составление сметы на ремонт квартиры - 300,15 гривны, составление сметы на перестройку и ремонт нежилых помещений - 1888,13 гривны/комплект.

Подготовка документов о выдаче разрешения на перепланировку жилых и нежилых помещений стоит 314,21 гривны, рассмотрение заявлений граждан по взаимным претензиям - 126,18 гривны, обследование техсостояния квартиры с составлением акта в случае затопления соседом - 133,51 гривны, изготовление копии техпаспорта квартиры - 62,94 гривны, вывоз твердых бытовых отходов из частного сектора - 40,1 гривны/куб. метр.

Стоимость сантехнических услуг ЖЭКов составляет: отключение и повторное включение воды при установке счетчиков и в других случаях - 50,93 гривны, замена умывальника - 105,1 гривны, унитаза - 204,63 гривны, ванны - 262,41 гривны, сифона - 64,81 гривны, ремонт трубопроводов - 79,4 гривны/погонный метр, замена трубопроводов - 104,12 гривны/погонный метр, очистка квартирной канализации - 31,88 гривны.

Стоимость электротехнических услуг составляет: замена розетки - 19,61 гривны, выключателя - 19,61 гривны, прокладка кабеля - 25,36 гривны, установка люстры - 66,41 гривны.

Стоимость ремонтно-строительных работ составляет: ремонт дверей со снятием с петель - 234,62 гривны, остекление окон и форточек - 61,77 гривны, врезка замков - 59,47-79,59 гривны в зависимости от их типа, замена паркета - 139,5 гривны/кв. метр, ремонт штукатурки стен - 126,49 гривны/кв. метр, покраска стен - 44,8 гривны/кв. метр, поклейка обоев на стенах - 47,58 гривны/кв. метр.

Все эти услуги предоставляются ЖЭКами на договорных основаниях после осуществления их оплаты, а льготным категориям и малообеспеченным горожанам - бесплатно.

В связи с этим Главное финансовое управление должно определить источники и механизмы возмещения затрат ЖЭКов на оказание услуг малообеспеченным.

При этом в стоимость сантехнических, электротехнических и ремонтно-строительных услуг не включена стоимость материалов и должна оплачиваться дополнительно. В отдельных случаях стоимость этих услуг может изменяться в зависимости от их вида и сложности.