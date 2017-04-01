На Сумщине задержан пулеметчик террористической группировки "Кальмиус"

Сегодня утром в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда выявили мужчину, который может быть причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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«Изобличили данного гражданина во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Москва-Одесса», поскольку в отношении него была предварительная информация уполномоченных государственных правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что мужчина проходил службу в незаконном вооруженном формировании, так называемой группировке «Кальмиус», в качестве пулеметчика.

Отмечается, что 33-летний гражданин передан сотрудникам соответствующих правоохранительных органов для проведения дальнейших проверок.