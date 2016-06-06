В Торецке украинские военные задержали пулеметчика "ДНР"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Отмечается, что боевик проходил боевую подготовку под руководством российских инструкторов.

Правоохранители совместно с СБУ установили, что 21-летний житель Горловки вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "ДНР" в январе 2015 года с целью обогащения. Он был пулеметчиком и за ним был закреплен крупнокалиберный пулемет "Утес".

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"В состоянии алкогольного опьянения он заблудился, случайно вышел на линию разграничения вблизи позиций ВСУ и подорвался на растяжке, получив тяжелое осколочное ранение в живот. Его задержали военнослужащие ВСУ, после чего доставили в больницу города Торецка", - говорится в сообщении.

Во время задержания у боевика изъят металлический жетон с его данными и погоны младшего сержанта российского образца. Он рассказал, что боевую подготовку проходил на полигоне вблизи города Енакиево, где в качестве инструкторов выступали граждане РФ, которые выделялись характерным акцентом и были в военной форме российского образца.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Боевику грозит до 8 лет лишения свободы. Проводятся следственные действия.