Качиньский, Ющенко и Тополанек встретятся в ратуше

Президенты Польши и Украины Лех Качиньский и Виктор Ющенко обсудят с премьер-министром председательствующей в ЕС Чехии Миреком Тополанеком вопросы энергетической безопасности, сообщили РИА Новости в канцелярии главы Польши.

Трехсторонняя встреча Качиньский-Ющенко-Тополанек пройдет в среду во Вроцлаве в городской ратуше.

Предметом обсуждения лидеров трех стран станут возможные последствия договоренностей о поставках газа для экономики Украины и в целом ситуация, складывающаяся с поставками энергетических ресурсов в страны Европы, сообщает Интернет-представительство украинского Президента. В ходе переговоров будет уделено внимание мерам, которые позволят укрепить энергетическую безопасность и обеспечить надежность поставок.

Как ожидается, после завершения переговоров (ориентировочно 19.30) состоится совместная пресс-конференция президентов Польши и Украины и премьер-министра Чехии.