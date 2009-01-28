Мировые цены на нефть снизились на 9%

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 27 января на ведущих нефтяных биржах снизились на 9% на фоне доклада правительства США о росте запасов топлива в стране и снижении спроса на сырье, сообщает Reuters.

Цена мартовских фьючерсов составила:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 43,73 (-3,23) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 41,58 (-4,15) долл./барр.