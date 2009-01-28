Мировые цены на нефть снизились на 9%
00:39, 28 января 2009Общество
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... до 41,6-43,7 долларов за баррель
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 27 января на ведущих нефтяных биржах снизились на 9% на фоне доклада правительства США о росте запасов топлива в стране и снижении спроса на сырье, сообщает Reuters.
Цена мартовских фьючерсов составила:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 43,73 (-3,23) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 41,58 (-4,15) долл./барр.
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