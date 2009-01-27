Неизвестные подожгли офис Полтавского обкома КПУ

В Полтаве неизвестные подожгли офис областного комитета КПУ

Как сообщил сегодня журналистам глава Полтавского обкома Коммунистической партии Украины, депутат областного совета Александр МАСЕНКО, вчера ночью неизвестные разбили окно офиса, пролили что-то похожее на солярку на подоконник и подожгли.

«Сгорели подоконник, бумаги, обои, закопчены стены и потолок. Поджигатели до сих пор не найдены», - сказал А.МАСЕНКО.

Он сообщил, что проинформировал о случившимся депутатов облсовета и губернатора Валерия АСАДЧЕВА.

«Милиция пока на этот вопиющий случай не отреагировала. Если они так и дальше будут реагировать, то неизвестные и облгосадминистрацию сожгут», - заявил В.МАСЕНКО.

Он также отметил, что ранее неизвестные били стёкла в офисе и обливали офис краской. Нападающие тогда так и не были найдены.