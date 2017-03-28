Спустить пар

Протестные акции, прокатившиеся по России в минувшее воскресенье, получили широкое освещение в международной прессе и заставили многих поверить в то, что чаша терпения россиян, уставших от ощущения беспомощности перед всепоглощающей коррупцией в высших эшелонах власти, начинает переполняться.

Фотоотчеты с акций в Москве и Санкт Петербурге пестрят мощнейшими кадрами, на которых ОМОН пакует в автозаки невинных подростков и пожилых участников протестов, что, казалось бы, является ярчайшим свидетельством того, насколько серьезно Кремль относится к происходящему, в то время как кричащее молчание ведущих российских СМИ лишь подтверждает эту мысль.

Действительно, в России грядут выборы, и подобного рода волнения, на первый взгляд, могут пошатнуть общественное мнение и, наконец, привести к власти того, кто не отождествляется с сегодняшними казнокрадами.

Фотоотчеты с акций в Москве и Санкт Петербурге пестрят мощнейшими кадрами, на которых ОМОН пакует в автозаки невинных подростков и пожилых участников протестов

Но давайте задумаемся над истоками последних событий. Расследование Фонда Противодействия Коррупции, возглавляемого Алексеем Навальным – ярым борцом с действующей российской властью – сконцентрировало свое внимание на Премьер-Министре Дмитрии Медведеве. Именно его «подпольная империя» находится в фокусе недавнего отчета, и именно #Димон с недавнего времени лидирует в хештег-рейтингах рунета. В то же время, следует обратить внимание на очень важную, на мой взгляд, деталь.

В этих рейтингах не фигурирует #Вован.

Сложно себе представить ситуацию, в которой второе лицо российской политической элиты могло бы себе позволить вершить «беспредел» за спиной хозяина Кремля. Откровенно говоря, это нереальный сценарий. Безусловно, мы все слышали, как протестующие скандировали, в том числе, «Путин вор», но все же подоплекой к выходу на улицы российских городов десятков тысяч граждан послужило именно расследование о Медведеве.

Следует отдавать себе отчет, что на протяжении последних лет российская оппозиция оставалась традиционно беззубой и была вынуждена делать шаг назад, когда их тезисы шли откровенно вразрез с официальной линией Москвы – стоит хотя б вспомнить основные болевые точки, такие как российская агрессия на Донбассе и аннексия Крыма.

Кроме того, фигуры, способные реально навредить властной вертикали в вопросах наполнения карманов бюджетными средствами или ставящие под сомнение политику Кремля, были либо посажены за решетку, либо уничтожены.

Жестокие убийства Магницкого, Немцова и Вороненкова являются наглядным пособием всякому, кто посмеет всерьез задуматься над тем, чтобы спутать карты властной верхушке.

В то же время, стоит вспомнить нашумевшее дело Ходорковского. Получив реальный срок и отсидев приличную его часть, экс-владелец ЮКОСА вдруг получает помилование с читающейся между строк оговоркой «не лезть куда не надобно».

Вся суть кгбшного стиля правления Путина заключается в том, что в стенах Кремля сосредоточивается абсолютная власть

Выйдя на свободу, Ходорковский, безусловно, не ушел в тень. Более того, в своих интервью ведущим западным СМИ он заявил, что не прекращает борьбу и что его «Открытая Россия» остается той силой, которая готова консолидировать демократические силы страны.

Только вот на выходе – все равно «пшик». И дело даже не в том, что Путин, очевидно, не воспринимает его политические амбиции всерьез. Дело в том, что эти амбиции фактически отсутствуют.

Вся суть кгбшного стиля правления Путина заключается в том, что в стенах Кремля сосредоточивается абсолютная власть. «Демократия» - это не о современной России. И то обстоятельство, что идея восстановления монархии многими все еще воспринимается с улыбкой, не умаляет того факта, что сегодняшний «царь» не потерпит реальной оппозиции. Государственная машина сметет с лица земли каждого приблизившегося к подобному статусу.

Выборы не за горами. Не исключено, что Навальный в итоге будет допущен в качестве кандидата на высший пост. И вот тогда и станет ясно, какую именно игру затеял Путин

И вот здесь стоит остановиться на персоне Алексея Навального.

Было бы наивно полагать, что эпопея с «Кировлесом» – дело давно минувших дней. В конце концов, что мешало карманному суду засадить «главного российского антикоррупционера» лет эдак на 10? Или, по крайней мере, до следующих президентских выборов. Тем не менее, Навальный на свободе. Для внутреннего потребителя создана картинка, позволяющая потенциально протестно-активным массам верить в то, что в стране все еще есть лидеры, рьяно борющиеся с клептократами во власти.

Выборы не за горами. Не исключено, что Навальный в итоге будет допущен в качестве кандидата на высший пост. И вот тогда и станет ясно, какую именно игру затеял Путин.

Человек, так неистово цепляющийся за власть, вряд ли пустит предвыборный процесс на самотек и будет рассчитывать на безусловную любовь масс. Возможно, российский президент уже сейчас осознает, что российскому избирателю пора бы немного "спустить пар"…

Евгений Матюшенко