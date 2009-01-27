С 3 февраля в Украине меняются телефонные номера экстренных служб

С третьего февраля в Украине телефонные номера вызова экстренных служб будут заменены на трехзначные.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, согласно официальному сообщениюм ОАО «Укртелеком», которое поступило в столичное ГУ МЧС, с 3 февраля 2009 года в Украине состоится замена индекса выхода в узел спецслужб Киева с «0» на «1» и переключение сокращенных номеров узла спецслужб на новую нумерацию. Все двузначные номера меняются на трехзначные, соответственно номер «01» будет изменен на номер «101».

Также изменятся и другие номера вызова экстренных служб: милиции - с «02» на «102», Скорой помощи - с «03» на «103», аварийной службы «Киевгаза» - с «04» на «104», а также Справочной службы телефонных номеров «09» на «109».

С дополнительной информацией о замене сокращенных телефонных номеров экстренных, аварийных, справочно-информационных и заказных услуг можно ознакомиться на сайте киевского филиала ОАО «Укртелеком» и веб-портале Киевской городской власти.

В связи с этим Главное управление МЧС Украины в г. Киеве просит средства массовой информации способствовать всестороннему информированию населения об изменениях номеров.