Мужчина пытался вложить гранату в карман председателю райсуда

Сотрудники милиции в помещении Сколевского филиала одного из банков задержали мужчину, который при всем народе угрожал физической расправой председателю Сколевского районного суда и пытался вложить в карман судьи гранату Ф-1.

Как сообщил УНИАН начальник отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, задержанным оказался 42-летний ранее судимый житель города Сколе.

По данному факту прокуратурой Сколевского района возбуждено уголовное дело.

«В ходе расследования было выяснено, что задержанного также разыскивают за хулиганские действия. За день до этого он ворвался в кабинет городского председателя Сколе и, угрожая той же гранатой Ф-1 работнице городского совета, требовал сообщить ему местонахождение мэра, который на этот момент отсутствовал», - сообщил Д.ХАРЧУК.