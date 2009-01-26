Поставки газа в Польшу не возобновились полностью

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG ведет переговоры о полном возобновлении поставок газа через Украину и надеется на их успешное завершение уже в ближайшее время.

Об этом УНИАН сказала пресс-секретарь PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСКАЯ, которая, однако, не уточнила, с кем компания ведет переговоры о возобновлении поставок.

«Разговариваем со всеми, кто может решить эту проблему», - отметила она.

Пресс-секретарь назвала сложной ситуацию, выразив надежду, что поставки будут возобновлены в полном объеме уже в ближайшее время.

«Для нас важно как можно быстрее решить эту проблему, но однозначно тяжело сказать срок, когда она может быть решена», - сказала Й.ЗАКШЕВСКАЯ.

Она подтвердила, что с 22 по 25 января PGNIG получал дополнительные объемы газа от “Газпрома”, который предупредил в воскресенье, что с понедельника, 26 января, будет поставлять лишь ранее законтрактованный с ним газ.

«Вчера “Газпром” проинформировал, что с 26 января поставки будут в объемах в соответствии с контрактом», - сказала пресс-секретарь, не предоставив подробностей.

Й.ЗАКШЕВСКАЯ отказалась подтвердить информацию польской Gazeta Wyborcza, которая написала 22 января, что газ по контракту с “Газпромом” стоит дороже, чем по контракту с RosUkrEnergo.

«Это коммерческая тайна», - сказала она.

Представитель PGNIG добавила, что компания не реэкспортирует импортный газ.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 января PGNIG заявил, что продолжает недополучать 7 млн. кубометров газа по контракту со швейцарским трейдером RosUkrEnergo, который поставлял этот газ в Польше через Украину.

В конце прошлой недели украинский «Нафтогаз» заявил, что «Газпром» продал ему 11 млрд. кубометров газа, который находится в газовых хранилищах Украины и до того принадлежал RosUkrEnergo.

Справка УНИАН. 19 января после почти трехнедельного “газового спора” Украина и РФ договорились о возобновлении поставок газа.

Часть договоренностей предусматривала переход на продажу газа без компании-посредника RosUkrEnergo, которая выполняла эту функцию с 2006 года.

Польша ежегодно потребляет около 14 млрд. кубометров газа, 70% которого импортирует практически исключительно из России и стран Центрально-Восточной Азии.

Российский газ PGNIG покупает у «Газпрома» в соответствии с контрактом от 25 сентября 1996 года до 2022 года.

Центрально-азиатский - по контракту с RosUkrEnergo, который теряет действие 1 января 2010.

По данным Gazeta Wyborcza, RosUkrEnergo продавало центральноазиатский газ в Венгрию, Румынию, Словакию и Германию.