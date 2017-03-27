Ученые НАН живут в холоде и тесноте, а комнаты общежития сдают посторонним

ТСН.Тиждень продолжает репортажи об украинской науке, цель которых - поддержать украинских ученых, работающих в сложных условиях, на одном лишь энтузиазме, и часто оказываются один на один с системой.

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Потому что Академия наук - это своеобразное государство в государстве. Особый способ самоуправления. И журналисты, кажется, обнаружили удивительную вещь - завхозы в НАНУ стали определять жизнь науки, а схваченные за руку менеджеры отбываются всегда той же фразой - нападение на украинскую науку.

Всего в НАН 18 тысяч ученых, среди них более двух тысяч - молодежь. О хозяйственных и квартирных делах НАН попросили написать обращение народного депутата. В ответе в каждом пункте жалуются на государственное недофинансирование.

Как живут молодые ученые Академии наук Украины и откуда и почему в общежитиях НАНУ среди жителей появляются сотрудники КРУ и прокуратуры, смотрите в репортаже ТСН.